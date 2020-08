Chi punta al risparmio senza rinunciare a contenuti come chiamate, SMS ed Internet sceglie le offerte MVNO da contrapporsi alle proposte degli operatori virtuali come TIM, WindTre e Vodafone. L’occasione fa l’uomo ladro e sono tante le opportunità concesse a coloro che sono stanchi di rimodulazioni ed aumenti. Oggi scopriremo quali sono le proposte più allettanti che il mercato telefonico ha da offrire per questa ultima parte di Agosto. Andiamo.

Promo MVNO: ecco le proposte top degli operatori virtuali

I Mobile Virtual Network Operator hanno spopolato nell’ultimo biennio che ha conosciuto l’ingresso in scena di Iliad. Si tratta di alternative ai tradizionali gestori, da cui divergono per qualità di servizio e valore dei contenuti offerti.

I vantaggi di un gestore su rete virtuale si riassumono nell’esemplificazione delle ricariche, in tariffe low-cost e zero vincoli contrattuali. Tra gli svantaggi, invece, si annovera una bassa priorità di rete unita ad una velocità variabile ed in alcuni casi limitata. Tutte cose con cui abbiamo imparato a convivere.

Detto questo passiamo a quelle che riteniamo essere le migliori promo MVNO del momento per le opzioni “Passa A…” che ci vengono concesse da ho.mobile e Kena Mobile.

Ho.mobile

Il virtuale su rete Vodafone include una tariffa dal costo variabile e dalla disponibilità differenziata al cui interno si trovano sempre e comunque:

minuti illimitati

SMS infiniti

50 Giga di traffico dati con hotspot alla velocità del 4G LTE a 60 Mbps

Il range di applicabilità si estende a questi clienti con portabilità del numero:

Coopvoce, Fastweb ed altri operatori virtuali: 6,99 euro al mese

al mese Iliad, Kena, Digi Mobil e Daily Telecom: 8,99 euro al mese

al mese Da qualsiasi operatore: 12,99 euro al mese

Kena Mobile

L’operatore usa la rete secondaria di TIM per offrire ai suoi clienti diverse opzioni dal costo differenziato. Nello specifico:

Fastweb, Poste Mobile ed altri MVNO: 6,99 euro al mese

Iliad ed ho.mobile: 8,99 euro al mese

Nuovi clienti ed altri operatori: 12,99 euro al mese

In questo caso il bundle si riduce ancora una volta all’utilizzo di minuti ed SMS illimitati con inclusi anche 50 Giga di traffico dati su rete Internet 4G.