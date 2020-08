Nel corso delle ultime ore l’azienda cinese Vivo ha presentato ufficialmente sul mercato mobile un nuovo smartphone medio di gamma. Stiamo parlando del nuovo Vivo S1 Prime, il quale monta a bordo il noto SoC Snapdragon 665 di casa Qualcomm.

Vivo S1 Prime: ecco le caratteristiche ufficiali

Il nuovo terminale di fascia media a marchio Vivo si distingue dal resto della concorrenza senz’altro per il suo design. Sulla parte posteriore è infatti presente una zona di forma romboidale in cui sono collocate quattro fotocamere posteriori. Nello specifico, i sensori fotografici sono da 48+8+2+2 megapixel e comprendono un grandangolo e due sensori macro e di profondità.

La parte frontale del device è invece occupata da un display AMOLED in risoluzione FullHD+ da 6.38 pollici con un notch a goccia centrale. Il pannello ospita al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco del device, mentre nel notch è presente una fotocamera per i selfie da 16 megapixel. Come già accennato, poi, il processore montato a bordo è il già conosciuto SoC medio di gamma di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 665. A supporto troviamo 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, mentre il sistema operativo installato è ancora Android 9 Pie con l’interfaccia utente FuntouchOS in versione 9.2. A chiudere la scheda tecnica troviamo infine una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W ed è presente una porta di ricarica USB Type C.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo S1 Prime sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Nebula Blue e Jade Black ad un prezzo di circa 248€ al cambio attuale.