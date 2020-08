WindTre non ha niente a che fare con le rispettive singole società di cui è composto. La joint venture promuove la trasparenza ed una nuova idea di rete ultra veloce nel segmento della telefonia mobile. Nel tentativo di dare il colpo di grazia agli avversarii TIM e Vodafone pubblica una nuova tariffa che marca il territorio con importanti nuovi vantaggi.

Dopo le convenienti novità di Very Mobile nel settore degli MVNO contro Kena ed ho.mobile prevede 100 Giga ad un prezzo assurdo ed indora la pillola con uno smartphone omaggio a scelta tra quelli che sono i nuovi modelli di quest’anno. Scopriamo subito tutto ciò che bisogna conoscere.

WindTre lancia Smart Pack 100 con tutto incluso e telefono gratuito a scelta

Il nome della nuova opzione tariffaria è Smart Pack 100. Al suo interno, come fa capire la denominazione stessa, si trova un pacchetto che comprende tutto. Ci sono minuti illimitati con 200 SMS oltre che la disponibilità di traffico dati 4G LTE senza limiti per un totale di 100 Giga al mese al costo di 16.99 euro. Una promozione che si rivolge a chi desidera attivare una nuova SIM con l’operatore o fare portabilità da un altro gestore. Restano esclusi, pertanto, coloro che già fanno parte del brand commerciale.

La data di scadenza, salvo varie ed eventuali proroghe, è fissata al 20 settembre 2020. Per quel che riguarda la scelta dei dispositivi si fa riferimento alla seguente lista:

Samsung Galaxy A21s a 0 euro al mese (disponibile su Amazon);

a 0 euro al mese (disponibile su Amazon); Galaxy A20e a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Galaxy A20s a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Huawei P40 Lite a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Huawei P Smart 2020 a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Xiaomi Redmi 9 a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Oppo A9 2020 a 0,99 euro al mese;

a 0,99 euro al mese; Samsung Galaxy A51 a 2,99 euro al mese;

a 2,99 euro al mese; Xiaomi Mi 10 Lite a 5,99 euro al mese.

Ulteriori costi sono richiesti per l’attivazione che si paga 6,99 euro anziché 49.99 euro. Lo sconto applicato di 43 euro viene dilazionato in rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi a partire dalla data di adesione. La rata dello smartphone si paga una tantum di 3 euro con il prezzo della scheda telefonica che in ogni caso è fisso a 10 Euro da pagare soltanto la prima volta senza ulteriori spese extra.