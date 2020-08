Smartphone: i dispositivi del FUTURO avranno delle grandi novità

Ripensando a ciò che erano le prospettive di un futuro prossimo (nonché l’attuale 2020), queste risultavano piuttosto ambiziose. Si diceva che le macchine avrebbero iniziato a volare e che il teletrasporto sarebbe divenuto un vero e proprio mezzo per spostarsi. Ad oggi gli sviluppi tecnologici non sono quelli che ci aspettavamo. Ciononostante tra i progressi più notevoli vi è il settore degli smartphone, i quali hanno acquisito nuove forme e funzionalità. Alcuni di questi sono il cosiddetto Samsung Galaxy Fold. Esso permette di scrivere messaggi, leggere mail e guardare un video nello stesso momento. Ma non solo: ha un display di 7.3 pollici e si apre come fosse un libro e costa 2mila euro. Questo è solo un piccolo esempio. Ecco quali saranno le innovazioni del futuro.



Smartphone: il futuro promette grandi novità

L’arrivo della rete 5G ha smosso numerose critiche e diversi atti vandalici irrefrenabili. Si può dire che, per via della mala-informazione, la rete di quinta generazione non è stata affatto gradita. E se nel futuro arrivasse addirittura il 6G, il mondo come reagirebbe? Sicuramente ci sarà un particolare aumento della velocità e la riduzione della latenza nelle connessioni di rete.

Per quanto riguarda invece la parte delle fotocamere: quelle frontali potrebbero essere montate sotto il display o dentro una scocca trasparente. Eppure secondo gli esperti, il passare del tempo dichiarerà la predominanza delle fotocamere interne su quelle esterne (ovviamente per via dei selfie). Pertanto prepariamoci ad un maggiore sviluppo delle fotocamere interne.

Probabilmente il vero cambiamento lo subirà la scocca stessa: si pensa che verranno eliminate le porte USB e il jack audio dai terminali, per poi essere sostituite da ricariche e accessori wireless, bluetooth o NFC per gestire tutto.

Il futuro è incerto, ma noi siamo carichi per scoprire le grandi evoluzioni!