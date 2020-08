L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare ulteriormente la propria promo ricarica online che prevede minuti e Giga gratis per un mese fino al prossimo 31 agosto 2020.

La promo ricarica dell’operatore permette di effettuare una ricarica online di qualsiasi importo e ottenere gratuitamente 100 minuti di chiamate nazionali e 3 Giga di traffico dati, entrambi validi per 30 giorni dal momento in cui è stata effettuata la ricarica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LycaMobile proroga fino al 31 agosto 2020 la propria promo ricarica online

I minuti e Giga non utilizzati entro i 30 giorni non potranno essere utilizzati in seguito e una volta terminati i due bundle aggiuntivi, si applicheranno le tariffe precedenti. Come sempre, il cliente LycaMobile è tenuto a usare l’offerta in modo lecito e secondo principi di buona fede e correttezza.

La promozione che offre 3 Giga e 100 minuti è valida solo per le ricariche online dalla pagina dedicata del sito ufficiale. Sarà sufficiente inserire il numero telefonico e scegliere la ricarica tra i tagli presenti, di 5, 10, 20 e 30 euro. L’operatore ha anche prorogato fino al 31 agosto 2020 un’altra promo ricarica che, a seconda del taglio scelto, prevede un determinato bundle aggiuntivo di minuti ed SMS.

Per esempio, ricaricando online 5 euro si riceveranno 500 minuti e 500 SMS per 30 giorni, mentre con 10 euro di ricarica diventano 1250 minuti e 1250 SMS per 30 giorni, e infine con 20 euro si otterranno minuti ed SMS illimitati, sempre per 30 giorni. Prorogate fino lo stesso giorno anche le offerte PORT IN. Per scoprire tutte le altre offerte attivabili, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.