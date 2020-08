Trony lancia la sfida a Unieuro con un volantino quasi inedito, un buonissimo insieme di prezzi bassi che aiutano gli utenti a spendere poco, senza dover rinunciare alla qualità che contraddistingue la maggior parte delle offerte del periodo.

Lo SvuotaTutto pensato da Trony, in particolar modo dal socio i cui punti vendita risiedono in Campania, è sicuramente interessante, poiché integra tutti i migliori prodotti attualmente disponibili, proponendoli con riduzioni notevoli in confronto al listino originario.

Come ormai avrete già capito, raccomandiamo di prestare particolare attenzione alle limitazioni legate alla campagna, il volantino è infatti fruibile solamente in Campania non presso altri negozi del territorio o sul sito ufficiale.

Volantino Trony: prezzi bassi a più non posso per gli utenti

Osservando i prodotti scontati nel mese di Agosto da tutti i rivenditori di elettronica notiamo sicuramente una certa somiglianza, una capacità delle aziende di ridurre i prezzi dei top di gamma, nella speranza che gli utenti vogliano continuare a spendere, nonostante le ferie estive.

Il terminale da acquistare subito è sicuramente il Samsung Galaxy S20, oggi finalmente in vendita sotto i 700 euro, più precisamente 699 euro, e dotato di tutto ciò che ognuno di noi potrebbe mai cercare in un prodotto dalla qualità elevata. Volendo spendere ancora di più, raccomandiamo caldamente l’acquisto del Samsung Galaxy S20+, lo potrete richiedere a soli 799 euro, sempre e soltanto in versione no brand.

