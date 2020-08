Le offerte di Euronics appaiono essere davvero strepitose, lo Svuota Negozio attivato in alcuni punti vendita fino al 19 agosto nasconde una lunghissima serie di prezzi bassi tra cui sarà possibile scegliere per cercare di risparmiare al massimo.

Le limitazioni dei volantini Euronics non cambiano con il tempo, l’accesso alle offerte risulta essere possibile solamente recandosi personalmente in negozio, ma non direttamente sul sito ufficiale. Lo Svuota Negozio corrente, quindi, è dedicato solamente ai fortunati consumatori che potranno recarsi presso uno dei tanti punti vendita di proprietà del socio Nova, non altrove.

Per godere delle migliori offerte Amazon, e sopratutto per ricevere alcuni dei più interessanti codici sconto del periodo, correte sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: il Samsung Galaxy S20 in forte sconto

Lo smartphone che tutti i rivenditori di elettronica stanno scontando nell’ultimo periodo appare essere il Samsung Galaxy S20, ottimo prodotto finalmente ad un prezzo più che accessibile per la maggior parte di noi, individuato nei 649 euro necessari per il suo acquisto.

Il mondo Android è ad ogni modo il fulcro centrale del volantino Euronics, poiché tutti i consumatori potranno richiedere l’acquisto di smartphone non troppo costosi, come ad esempio Oppo A5 2020, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A10s, Oppo Find X2 Lite, Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Pro o Samsung Galaxy A41.

Tutti gli acquisti possono essere completati sia in negozio che sul sito ufficiale, con tutte le limitazioni ed i costi aggiuntivi descritti in precedenza. Per ogni altra informazione in merito al volantino Euronics potete fare affidamento sulle pagine elencate nel dettaglio qui sotto.