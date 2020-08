A Settembre 2020, anche WindTre e Vodafone chiuderanno i loro servizi chiamati rispettivamente Pensaci Tu e 4088 For Me per addebitare il costo della chiamate ad altri clienti.

Il servizio Pensaci Tu dell’ex brand Wind permetteva di richiedere l’addebito di chiamata al numero contattato, che sarebbe stato informato della richiesta di addebito con la possibilità di decidere se accettarla o meno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre sta per chiudere un servizio precedentemente molto utilizzato

Prima del mese di luglio 2018, il servizio in questione si chiamava Pensaci Tu 4888, successivamente cambiato in 4088, come prevedeva la delibera AGCOM 26/08/CIR sugli archi di numerazione “40”. Dunque, il cliente ex brand Wind doveva digitare il numero 4088 seguito dal numero di telefono fisso o del cellulare che si desiderava contattare per accede il servizio. Per il cliente Wind che contattava utilizzando Pensaci Tu, non era previsto alcun addebito.

Il cliente contattato che accettava di avviare la comunicazione doveva invece sostenere dei costi. In caso di rifiuto della chiamata, non veniva però applicato nessun addebito e chi non voleva essere disturbato poteva contattare il servizio clienti e richiedere il blocco. Lo stesso funzionamento era previsto per il servizio 4088 For Me di Vodafone, che permetteva di chiamare richiedendo l’addebito al numero contattato a un determinato costo al minuto. In questo caso, la sola differenza stava nel fatto che, oltre a digitare la stringa 4088, il cliente doveva inserire il codice *111* seguito dal numero telefonico da contattare e dal tasto # (cancelletto).

Nel caso del servizio Pensaci Tu, sulla pagina WindTre Informa è apparsa una comunicazione dedicata, con cui l’operatore rende noto che dal 14 Settembre 2020 il servizio non sarà più disponibile. Ecco la comunicazione dell’operatore: “Dal 14 Settembre 2020 il servizio Pensaci Tu, che ti permette di addebitare il costo della chiamata ad un cliente mobile WindTre, Vodafone, TIM oppure di rete fissa Telecom Italia, non sarà più disponibile“.