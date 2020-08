Le compagnie elettriche come ENEL ed ENI Energia impongono costi fissi per le componenti Luce e Gas. La maggior parte delle famiglie italiane accettano di buon grado le imposizioni economiche senza sapere che esistono alcuni trucchi che si potrebbero usare per risparmiare sul costo delle bollette mensili. Tralasciano il costo del canone RAI che non può essere evitato, scopriamo come usare alcuni espedienti per limitare il conto da pagare.

Trucchi per risparmiare sul Luce e Gas con Enel. ENI ed altre compagnie

Alcuni siti online offrono alcuni consigli utili per limitare i costi in eccesso delle componenti energia. Oltre la risparmio energetico da adottare per l’illuminazione e gli accorgimenti per l’uso intelligente del condizionatore d’aria restano da valutare altri aspetti. Ecco quali sono.

Autolettura : consente di mantenere bassi i costi gestendo in maniera ottimale i consumi reali in famiglia. Viene così meno il calcolo forfettario basato su parametri arbitrari. Soltanto i nuovi contatori consentono di ottenere la stima esatta per la tele-lettura.

Profilo di lettura : bisogna verificare il profilo utente in relazione alla tipologia di fornitura che potrebbe essere indirizzata a: residenti, non residenti, condomini, aziende ed altri. Per pagare la giusta quota occorre verificare che non siano presenti voce aggiuntive in bolletta.

Contratto : il contratto include costi di accisa ed eventuali servizi aggiuntivi che, se non espressamente richiesti, possono far aumentare il conto da pagare.

Luce e Gas : ci sono tante tariffe contrattuali con opzioni mono-orarie o bi-orarie dei servizi. A seconda della concentrazione dei consumi si consiglia di scegliere l'opzione che più risponde alle proprie esigenze.

Consumi e Revisione: la revisione è necessaria per la messa in sicurezza degli impianti e per evitare inutili dispersioni di corrente e di gas. Ciò risparmia parecchi fastidi ed ulteriori inconvenienti.

In ultima analisi, inoltre, torna utile una nuova applicazione gratuita chiamata Tate realizzata dall’omonima società che consente di cambiare fornitore e gestire le bollette dal telefono. Punta tutto sulla trasparenza e sull’efficienza green offrendo il monitoraggio dei consumi, la gestione digitale dei pagamenti ed un Customer Service sempre disponibile.