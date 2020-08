Le offerte WindTre Unlimited Gaming e WindTre Young Summer Edition dedicano ai nuovi clienti un regalo davvero interessante. WindTre non si limita a includere nel prezzo delle ottime soglie di Giga di traffico dati e offre la possibilità di ricevere gratuitamente il videogioco MotoGP 20. L’attivazione delle due offerte non può essere effettuata da tutti i clienti in quanto è necessario non superare i 30 anni di età.

WindTre Unlimited Gaming e WindTre Young Summer Edition con MotoGP 20 incluso nel prezzo!

I clienti aventi età massima 30 anni hanno a disposizione due delle migliori offerte attualmente proposte dal gestore WindTre. Quest’ultimo permette di richiederne l’attivazione attraverso il suo sito ufficiale e quindi di ricevere la nuova SIM tramite corriere senza dover andare incontro ad alcun costo di spedizione.

La tariffa WindTre Young Summer Edition è la più economica in quanto prevede una spesa mensile di soli 9,99 euro e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

A partire dal 20 settembre, però, i contenuti previsti saranno modificati e di conseguenza anche il costo mensile. Il gestore permetterà di ricevere soltanto 80 GB di traffico dati al mese e richiederà una spesa di 11,99 euro al mese.

La tariffa WindTre Unlimited Gaming prevede una spesa mensile decisamente più alta ma non sono previsti cambiamenti. I clienti che procedono con l’attivazione quindi dovranno sostenere una spesa di 29,99 euro al mese per ricevere: