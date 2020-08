L’intenzione di Google di ideare uno smartphone pieghevole era già emersa lo scorso anno ma sembrava esser stata accantonata, a quanto pare non è così. Da un’analisi recentemente condotta emergono informazioni circa quattro nuovi dispositivi pensati dal colosso. Tra questi un documento fa riferimento a un nuovo smartphone pieghevole e potrebbe trattarsi di Google Pixel 6.

Google: il colosso lavora su uno smartphone pieghevole e potrebbe essere Pixel 6!

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dal lancio del nuovo Google Pixel 4a in versione 4G ma emergono già alcune notizie in merito alle prossime mosse del colosso.

Alcune informazioni tratte da un’analisi condotta da 9to5Google, infatti, lasciano suppore che il colosso di Mountain View sia a lavoro su ben quattro nuovi dispositivi e che tra questi ci sia un nuovo smartphone pieghevole. Il nome in codice adottato da Google per indicare quest’ultimo sembra essere “passport” e a quanto pare potrebbe far riferimento a Google Pixel 6, che potrebbe essere disponibile anche nella versione XL, la cui presentazione dovrebbe avvenire nel 2021. In realtà non si hanno certezze in merito al lancio di tale dispositivo né alla sua realizzazione. Non è da escludere la possibilità che il colosso decida di mettere da parte il suo progetto e quindi di rimandare ulteriormente la creazione del nuovo smartphone.

Queste non sono le uniche novità. Sembra infatti sia apparsa in rete la data di lancio di Google Pixel 4a in versione 5G e di Google Pixel 5. E’ probabile che i due nuovi dispositivi vengano lanciati l’8 ottobre ma ancora una volta si tratta di informazioni non confermate dal colosso.