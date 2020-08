WindTre cerca in tutti i modi di accogliere nuova clientela abbassando di molto i prezzi di vendita di ogni singola offerta distribuita nel periodo sottoforma di operator attack, gli utenti sono attratti, ma saranno sufficientemente economiche?

La maggior parte delle promozioni attualmente disponibili in casa WindTre sono distribuite in versione operator attack, ciò sta a significare che i clienti le potranno richiedere solamente tramite portabilità da uno specifico operatore telefonico. La richiesta dovrà sempre essere presentata sul sito ufficiale, in questo modo in alcune occasioni si potrà ottenere uno sconto importante sul costo di attivazione di 10 euro, corrispondente alla cifra necessaria per l’acquisto della SIM ricaricabile.

WindTre: ecco tutte le promozioni di Agosto 2020

WindTre Large Online 20GB – promozione da 20 giga al mese, con annessi anche 200 SMS e illimitati minuti da utilizzare a piacimento, destinata esclusivamente ai clienti di Vodafone, TIM e ho.Mobile, dietro il pagamenti di un canone fisso di 14,99 euro al mese.

– promozione da 20 giga al mese, con annessi anche e da utilizzare a piacimento, destinata esclusivamente ai clienti di Vodafone, TIM e ho.Mobile, dietro il pagamenti di un canone fisso di al mese. Go 50 Fire+ – promozione da 6,99 euro al mese, al suo interno si trovano illimitati minuti per telefonare a chiunque, 200 SMS da inviare a chi si vuole per finire poi con 50 giga di traffico dati al mese, l’attivazione è possibile solamente se in uscita da Iliad o da un MVNO .

– promozione da al mese, al suo interno si trovano illimitati minuti per telefonare a chiunque, 200 SMS da inviare a chi si vuole per finire poi con 50 giga di traffico dati al mese, l’attivazione è possibile solamente se in uscita da o da un . Go 50 Top+ – l’ultima offerta risulta essere disponibile per i clienti di PosteMobile e Fastweb Mobile (data la loro esclusione dalla versione precedente), presenta esattamente lo stesso identico bundle, e nel frattempo richiede il pagamento di soli 5,99 euro a rinnovo.

L’attivazione di tutte le promozioni è possibile direttamente sul sito ufficiale tramite questo link.