Soltanto qualche giorno fa vi avevamo parlato del possibile arrivo di un nuovo smartphone a marchio Nokia, e quest’oggi l’azienda lo ha effettivamente presentato. Il dispositivo in questione è il nuovo Nokia C3, ovvero un device entry-level proposto ad un prezzo di circa 85 euro.

Nokia C3: un ritorno al passato per Nokia

Osservando il design di questo dispositivo, è innegabile che si pensi subito al passato. Il nuovo Nokia C3 dispone infatti di un aspetto estetico che possiamo definire anacronistico. La parte frontale è infatti occupata da un display in risoluzione HD+ con una diagonale pari a 5.99 pollici e con delle cornici superiori e inferiori molto sporgenti. Sul retro è poi presente una sola fotocamera da 8 megapixel e in basso è collocato un sensore biometrico per lo sblocco.

Il corpo di questo smartphone è realizzato in policarbonato ed è inoltre presente una batteria removibile da 3040 mAh con una porta di ricarica di tipo microUSB. Come processore, poi, l’azienda ha deciso di optare per il SoC Unisoc SC9863 e in accoppiata ci sono 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (è presente uno slot per espandere la memoria fino a 128 GB tramite scheda microSD). Non mancano infine alcune chicche come la radio FM, il jack audio e un tasto per richiamare il Google Assistant.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone entry-level di Nokia sarà disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Blue e Orange a partire dal prossimo 13 agosto, ma al momento è comunque possibile pre-ordinarlo ad un prezzo di circa 80€ al cambio attuale.