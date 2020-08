Qualche giorno fa, è stato pianificato un nuovo evento di presentazione ufficiale da parte di Nokia e quest’oggi sono arrivate alcune informazioni che ci suggeriscono uno dei nuovi smartphone che potrebbe arrivare quel giorno. Stiamo parlando del prossimo Nokia C3, ovvero un device di fascia medio-bassa, avvistato poche ore fa su Geekbench.

Nokia C3 in arrivo: ecco alcune delle presunte specifiche tecniche

Il nuovo smartphone a marchio Nokia è al momento conosciuto con il nome in codice GamoraPlus. Nello specifico, questo device arriverà sul mercato con il nome di Nokia C3 e apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato. Secondo quanto è stato pubblicato sul portale Geekbench, infatti, a bordo di questo device ci saranno 2 o 3 GB di memoria RAM con 32 GB di storage interno e il processore Unisoc SC9863. Il sistema operativo sarà Android 10, mentre i punteggi totalizzati sul benchmark sono 149 punti in single core e 820 punti in multi core.

Oltre a questo, sembra che il Nokia C3 abbia anche ricevuto la certificazione TENAA e su quest’ultima sono state riportate ulteriori informazioni e immagini. Stando a quanto riportato su TENAA, il nuovo smartphone a marchio Nokia avrà un display da 5.99 pollici in risoluzione HD+, mentre sul retro sarà presente una sola fotocamera e un sensore biometrico per lo sblocco. Il sensore fotografico sarà in particolare da 8 megapixel, mentre sul fronte la fotocamera anteriore sarà da 5 megapixel. Chiudiamo infine con la batteria di questo device che dovrebbe avere una capienza di 3000 mAh.

Mancano all’appello quindi poche altre informazioni sul nuovo Nokia C3, come ad esempio, il prezzo, anche se immaginiamo che possa aggirarsi attorno ai 100-150€. Vedremo se sarà così.