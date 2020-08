Postepay: la truffa che svuota il conto arriva ora, allarme phishing

L’utilizzo di una delle due Postepay disponibili è consigliato da tutti proprio per via delle grandi qualità offerte da Poste Italiane e per la sicurezza. C’è da fare dunque una dovuta precisazione: quando si parla di truffe accostate alle Postepay, non si tratta di inganni che riescono ad eludere i sistemi di sicurezza di queste carte.

In parole povere le organizzazioni criminali fanno leva sugli utenti meno esperti, inviandogli dei messaggi particolari. All’interno di questi ultimi verrà espresso un concetto per il quale bisognerà reinserire i dati a causa di alcune problematiche. Ovviamente il messaggio falso punta a rubare i dati di accesso di più persone, in modo da accedere in secondo luogo al loro conto prosciugandolo.

Postepay: Poste Italiane fornisce le linee guida principali per identificare i tentativi di phishing