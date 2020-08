IPTV: le nuove dichiarazioni fanno tremare gli utenti, ecco i rischi

Quando una persona qualsiasi sceglie di sottoscrivere un abbonamento IPTV, Deve sapere necessariamente che sta penalizzando un’azienda. I grandi licenziatari che si occupano della TV a pagamento infatti hanno molto risentito negli ultimi anni della presenza della pirateria. Colossi come SKY hanno perso milioni di euro, i quali sono di conseguenza finiti nelle tasche dei pirati della TV.

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di bloccare il fenomeno risalendo alle fonti. Le notizie delle ultime ore parlano infatti di controlli aumentati, i quali porteranno ben presto allo smantellamento di più reti.

Per evitare qualsiasi tracciamento e per non incorrere in problemi seri, il consiglio di alcuni utenti è quello di utilizzare una VPN. Surfshark ad esempio permette soluzioni molto interessanti e soprattutto con un costo molto economico.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

IPTV: bisogna disdire l’abbonamento prima di finire al centro di guai veramente grossi

Ogni utente che sceglie di percorrere la strada dell’IPTV deve sapere che sta penalizzando le aziende che ogni giorno investono nel mondo Pay TV. Per tale motivo adesso sono state disposte multe severissime per tutti coloro che saranno beccati. Inoltre è previsto l’arresto per chi vende il servizio.

“L’illecita attività – dichiara la Guardia di finanza in un comunicato ufficiale – fa riferimento alla moderna metodologia di distribuzione di vari contenuti multimediali, la cosiddetta Iptv (Internet Protocol Television), attraverso cui i “pirati del web” acquisiscono e ricodificano tutti i palinsesti televisivi delle maggiori piattaforme a pagamento per poi distribuirli sulla rete internet, sotto forma di un flusso di dati ricevibile, dagli utenti fruitori, con la sottoscrizione di un abbonamento illecito ed un semplice PC, tablet, smartphone o decoder connesso alla rete”.