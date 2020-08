I numeri della prima parte d’estate confermano il trend in continua crescita di Iliad. La popolarità del provider francese sembra non trovare freni e le promozioni low cost – Giga 50 in primis – continuano ad attivare nuovi utenti ogni settimana. Tra i motivi del successo di Iliad vi è, oltre alle iniziative commerciali, anche la bravura nel superare ed affrontare le naturali critiche e gli appunti dei clienti.

Iliad ed i Giga per il roaming: per gli utenti c’è maggiore flessibilità

Tanti abbonati – maggiormente quelli della prima ora – hanno avuto da ridire sulla gestione di Iliad per quanto concerne il capitolo roaming. Sino a qualche tempo fa, infatti, tutti gli utenti che si mettevano in viaggio in uno dei paesi UE avevano la possibilità di utilizzare soltanto 2 Giga all’esterno dei confini nazionali.

Per ottemperare alle osservazioni del pubblico, una prima modifica per il roaming è avvenuta già a partire dalla scorsa estate. Il team di Iliad, infatti, ha deciso – proprio nell’estate 2019 – di aumentare la quota internet roaming per la Giga 50 sino a 4 Giga.

Se una buona risposta si era già avuta quindi mesi fa, il reale e definitivo cambiamento è arrivato ad inizio 2020. Per questa estate (ma in realtà la modifica è avvenuta da gennaio) ci sono novità anche per gli utenti di Giga 40. Il team di Iliad infatti ha deciso di equiparare la soglia internet roaming per la Giga 40 e per la Giga 50. Tutti gli utenti che attiveranno o che hanno attivato la promo da 6,99 euro potranno allora beneficiare allo stesso modo di 4 Giga per la connessione dall’estero.