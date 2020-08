Google ha deciso di rivoluzionare nuovamente il suo rinominato servizio di posta elettronica, Gmail, e introdurre così delle nuove funzioni. Il colosso di Mountain View sta pensando di integrare alcuni dei suoi principali strumenti di produttività come, ad esempio, Google Chat, Meet e Room. Si tratta di strumenti necessari per tantissimi utenti perché permettono di restare collegati facilmente fra loro e condividere documenti, impegni, file e quant’altro.

Google continua con le rivoluzioni in Gmail: ecco quali sono le novità

Recentemente gli utenti che utilizzano Gmail hanno avuto la possibilità di utilizzare Google Meet in modo completamente gratuito non solo tramite la versione desktop, ma anche tramite la versione smartphone, e ora il colosso di Mountain View sembra aver in mente delle modifiche per quanto riguarda l’interfaccia per rendere le nuove funzioni facilmente accessibili. Secondo le ultime indiscrezioni alcune delle modifiche saranno visibili nella parte in basso con delle chat che consentiranno l’avvio di conversazioni tra colleghi e Rooms che introdurranno stanze tematiche per seguire lo sviluppo di progetti specifici. Infine Meet consentirà l’accesso facilitato per le varie video-conferenze.

Secondo altre indiscrezioni ci saranno delle novità anche per quanto riguarda lo strumento di ricerca perché non sarà più necessario solamente per cercare delle mail specifiche, ma permetterà di interfacciare anche un link o documento specifico. L’utilizzo è sempre lo stesso, basterà inserire una parola chiave e far partire la ricerca.

Insomma delle vere e proprie novità che tantissimi utenti apprezzeranno, soprattutto coloro che utilizzano Gmail per lavoro. Il servizio di posta elettronica targato Google è continuamente in aggiornamento per offrire ai suoi utenti un servizio impeccabile e all’avanguardia.