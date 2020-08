Tutti conosciamo Siri, l’assistente vocale di casa Apple. Non tutti, però, siamo a conoscenza dei comandi rapidi che, se eseguiti, possono farci risparmiare del tempo prezioso, poiché includono una serie di azioni che vengono eseguite automaticamente, a partire da un semplice comando vocale.

Il tutto avviene per mezzo dell’app Comandi, che non solo permette di creare dei comandi rapidi da zero, ma offre anche una galleria di azioni pre-impostate pronte per l’uso. In questo articolo, dunque, segnaliamo i comandi rapidi più utili ed interessanti, quelli che vale la pena conoscere.

Andiamo a lavorar

Questo comando rapido permette di sapere qual è l’orario di arrivo previsto per raggiungere il luogo di lavoro, ottenendo informazioni in tempo reale circa il traffico; di scoprire quali sono gli eventi e gli impegni in programma e di ascoltare una playlist di Apple Music mentre si è in viaggio.

Niente distrazioni

Utilizza questo comando per dire a Siri che stai lavorando ad un determinato progetto e per quanto tempo. L’assistente vocale monitorerà la tua attività e attiverà la modalità Non Disturbare fino allo scadere del tempo.

Dov’è il mio prossimo evento?

Molto utile per chi è sempre in viaggio per spostarsi da un evento all’altro, questo comando fornisce automaticamente indicazioni per raggiungere il luogo del prossimo evento, tanto in auto quanto a piedi.

Ora di cena

Con questo comando, quando è ora di cena Siri riproduce automaticamente la tua playlist preferita e invia ai contatti selezionati un messaggio personalizzato. Un comando molto utile per richiamare tutti i membri della famiglia ed invitarli prepararsi alla cena.

Teleconferenza

Ai tempi del Virus, le tele e le video-conferenze sono all’ordine del giorno. Con questo comando, potrai partecipare velocemente alla tua prossima teleconferenza sul calendario. Per farlo, però, è necessario che l’evento includa un numero di telefono.