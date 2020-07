Grandi novità per tutti i fan della serie horror The Walking Dead. Sta per arrivare la parte finale della decima stagione dello show di AMC. La serie, interrotta a causa della pandemia di coronavirus, sembra ormai pronta a tornare sul piccolo schermo. L’uscita, originalmente fissata per il 12 aprile, era stata rinviata a data da destinarsi per l’impossibilità di completare il lavoro; tuttavia il programma, al contrario di molti altri prodotti, era già alla fase finale, completato il girato non restava altro che il processo di post produzione.

Questo piccolo dettaglio per nulla trascurabile ha permesso a continuare il lavoro da remoto. Finalmente l’annuncio tanto atteso, c’è una data per il lancio di quella che sarebbe dovuta essere l’ultima puntata della decima stagione. Domenica 4 ottobre sarà finalmente visibile quella che, almeno inizialmente doveva essere l’ultima puntata.

The Walking Dead: la stagione 10 non finisce qui

Altra grande notizia per tutti i fan è quella che annuncia che la puntata del 4 ottobre non sarà il finale di stagione. L’AMC ha annunciato infatti che la decima stagione della serie sugli zombie più famosa della Televisione sarà allungata per un totale di ulteriori sei episodi.

Non è ancora stato comunicato sei nuovi episodi racconteranno una storia parallela o se approfondiranno aspetti solo accennati nel corso della stagione “canonica” quello che è certo invece è la data di uscita. Le nuove puntate della decima stagione di The Walking Dead non usciranno prima del 2021; questa nuova aggiunta però porterà, molto probabilmente, ad uno slittamento della undicesima stagione,