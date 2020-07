Nonostante il caldo e l’afa, il mese di agosto si preannuncia uno dei più caldi per Netflix. Il colosso dell’intrattenimento infatti ha ufficializzato una serie di contenuti che arriveranno sulla piattaforma il prossimo mese.

Come si può leggere sull’account Instagram ufficiale, le novità in arrivo sono tantissime. Il servizio di streaming ha deciso di pensare a tutti gli utenti e infatti è possibile trovare produzioni per tutti i gusti.

Prima di mostrare l’elenco completo, possiamo certamente dirvi che una delle produzioni più attese è certamente “Lucifer”. La serie dedicata al diavolo più affascinante della TV è pronta per la sua quinta stagione che sarà divisa in due parti. Da segnalare anche il debutto della terza stagione di “The Rain” oltre che l’arrivo di un nuovo episodio interattivo per “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il Reverendo“.

Partiamo ora con le Serie TV, sia Originali che non originali:

Gotham (quinta stagione) – 1 agosto

(quinta stagione) – 1 agosto L’atterraggio perfetto (prima stagione) – 1 agosto

(prima stagione) – 1 agosto Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il Reverendo – 5 agosto 2020

– 5 agosto 2020 The Rain (terza stagione) – 6 agosto 2020

(terza stagione) – 6 agosto 2020 Alto mare (terza stagione) – 7 agosto 2020

(terza stagione) – 7 agosto 2020 3% (quarta stagione) – 14 agosto 2020

(quarta stagione) – 14 agosto 2020 Dirty John (seconda stagione) – 14 agosto 2020

(seconda stagione) – 14 agosto 2020 Lucifer (quinta stagione – prima parte) – 21 agosto 2020

Ecco tutti i nuovi contenuti in arrivo su Netflix

Molto interessante è il catalogo Film, che a partire dal primo agosto può contare titoli del calibro di: