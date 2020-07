Si celebra questo mese il decimo anniversario di PlayStation Plus, il servizio in abbonamento che offre, agli utenti che decidono di aderire al programma, la possibilità di accedere alla modalità multi-giocatore Online ed una serie di offerte e vantaggi esclusivi, tra cui fantastici giochi da scaricare gratuitamente ogni mese.

Sony ha pensato di festeggiare in grande questo importante traguardo. I festeggiamenti hanno incluso, infatti, non due ma ben tre giochi gratuiti per il mese di luglio (NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ed Erica), oltre ad un nuovo tema PS4 gratuito e ad un week-end di PS Plus gratuito. Questo si è svolto lo scorso fine settimana ed ha offerto la possibilità, a chi non è in possesso di un abbonamento a PlayStation Plus, di usufruire di uno dei vantaggi principali di questo servizio e giocare in multi-giocatore Online con i propri amici.

PlayStation, ecco come ottenere 10 anni di abbonamento a PS Plus in regalo

Ma non finisce qui! Sony sta offrendo la possibilità di vincere ben dieci anni di abbonamento a PS Plus! Come? Partecipando al concorso PS Plus Anniversary, semplicemente giocando ad un mini-game in cui non si dovrà fare altro che cercare di spegnere quante più candeline possibile nel minor numero di tentativi possibile.

Il concorso prevede, anzitutto, un Instant Win. In altre parole, al termine del gioco si potrebbe vincere un abbonamento PS Plus mensile, trimestrale od annuale. Se si è già abbonati al servizio, però, si può partecipare all’estrazione finale, che prevede in palio dieci abbonamenti PlayStation Plus da un anno.

E ancora, il team di PlayStation ha pensato di preparare un torneo NBA 2K20 con in palio buoni Amazon con un valore totale del montepremi pari a 500 euro. NBA 2K20, come anticipato, è uno dei giochi gratuiti del mese di luglio. E’ possibile iscriversi all’NBA 2K20 Special Cup direttamente dalla dashboard della propria console, dalla sezione Eventi, e qui selezionare poi la voce Tornei dal menu a sinistra. In alternativa, ci si può iscrivere al torneo dal sito ESL.