Unieuro racchiude all’interno del nuovo volantino SottoCosto vere e proprie offerte folli, appositamente pensate per gli utenti che sono alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo per risparmiare il più possibile su ogni acquisto.

Le compravendite, come accade in occasioni di questo tipo, possono essere completate anche sul sito ufficiale, le spedizioni sono da ritenersi completamente gratuite solamente per ordini di spesa superiori ai 49 euro. Essendo un SottoCosto, inoltre, c’è da considerare anche la scarsità delle scorte a disposizione nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Volantino Unieuro: risparmiare è sempre facile ed alla portata di tutti

Il volantino Unieuro non si limita a scontare i migliori prodotti, espande i propri orizzonti anche verso categorie merceologiche molte volte dimenticate o trascurate, per questo però noi consigliamo di aprire le pagine che trovate in fondo all’articolo, avrete l’opportunità di godere di una visione d’insieme della campagna.

Se invece dovessimo focalizzarci sugli smartphone, ecco allora arrivare l’ottimo Samsung Galaxy S20, un vero e proprio best buy oggi in vendita a soli 639 euro, forse il prezzo più basso di sempre nei negozi fisici (ovviamente in versione no brand con garanzia di 24 mesi).

Le alternative proposte da Unieuro rientrano tutte entro la fascia dei 400 euro, nonostante si trovino soluzioni del calibro di Galaxy S10 Lite, Galaxy A31, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei P30 Lite, P40 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 8T e similari.