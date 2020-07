Oppo A72 è uno degli smartphone di fascia media presentato dal produttore cinese ad inizio anno ed è alimentato dal ben conosciuto processore Snapdragon 665 di casa Qualcomm. Dopo alcuni mesi dalla sua uscita sul mercato, sembra che Oppo abbia deciso di presentare a breve una versione di questo device con il supporto al 5G.

Oppo A72 5G avvistato su Geekbench

Il terminale in questione è stato infatti avvistato nel corso delle ultime ore sul portale di benchmark Geekbench ed è stato registrato con il numero di modello Oppo PDYM20. Questo device era già stato avvistato online qualche settimana fa, ma solo ora abbiamo quasi la conferma che si tratti proprio del prossimo Oppo A72 in versione 5G.

Dai primi benchmark emersi da Geekbench, sembra che sotto la scocca di questo nuovo Oppo medio di gamma ci sarà un nuovo processore rispetto al passato. Il SoC in questione dovrebbe essere di casa MediaTek e, nello specifico, si tratta del SoC MediaTek MT6853. Questo processore dovrebbe essere il futuro MediaTek Dimensity 720, il quale deve essere ancora annunciato ufficialmente da parte dell’azienda.

Oltre al SoC, il portale di benchmark ci ha inoltre rivelato la presenza di un quantitativo di memoria RAM pari a 8 GB, ma sicuramente saranno disponibili tagli di memoria con 4 o 6 GB. Per quanto riguarda il software, inutile dire che ci sarà l’ultima release di casa Google, cioè Android 10, ma per ora non sappiamo quale sarà la versione dell’interfaccia utente, la ColorOS.

Come vi avevamo accennato, il nuovo Oppo A72 5G era stato avvistato online qualche giorno fa su uno store cinese. Su questo sito, in particolare, erano state pubblicate alcune immagini renders e, secondo queste ultime, il nuovo medio di gamma di Oppo disporrà di un display con un piccolo foro laterale e di una tripla camera posteriore posta in una zona quadrata.