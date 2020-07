Huawei a quanto pare a seguito del ban subito da Donald Trump ha deciso di lanciarsi in toto in nuove avventure, infatti oltre allo sviluppo di un nuovo ecosistema interamente suo, ha deciso di creare una nuova piattaforma online che prende corpo in un’app che unisce l’esperienza di acquisto dei prodotti di casa, il tutto in un nuovo spazio virtuale che mescola l’e-commerce alla Community Huawei in un mix davvero frizzante.

Store con promozione di lancio

L’app Huawei Store è uno spazio virtuale pensato e progettato per offrire all’utente la possibilità di acquistare i device della gamma Huawei in un ecosistema definito dall’azienda molto premium e sicuro, dandogli l’occasione di valutare il proprio acquisto in base ai feedback e ai commenti della community, per poi procedere ovviamente tramite apposito link all’acquisto.

Ovviamente la sezione shop dell’applicazione contiene anche un’accurata descrizione immancabile del prodotto che si sta cercando e come se non bastasse, visto il lancio inaugurale, dal 20 Luglio al 20 Agosto, tutti coloro che procederanno ad un acquisto avranno diritto ad uno sconto del 12% sui prodotti dell’ecosistema Huawei, basterà inserire il codice AHUAWEISTORE.

Per quanto riguarda il download dell’app dedicata, essa è già disponibile sullo store Huawei AppGallery e da oggi, 27 Luglio, arriverà anche sul Google Play Store per tutti gli altri utenti.

L’idea di Huawei è sostanzialmente quella di permettere agli utenti di immergersi nell’ecosistema Huawei, restando informati e acquistando prodotti il tutto su un’unica piattaforma, la quale offre addirittura la possibilità di raccontare la propria esperienza e quindi di fare da luce guida a chi si affaccia per la prima volta.