Android Auto costituisce certamente uno degli strumenti più utilizzato da parte di quella fetta di utenti spesso impegnata in lunghi spostamenti in auto, esso infatti consente di collegare il proprio device all’autovettura e di sfruttare quindi le sue funzionalità attraverso comodi comandi che diminuiscono per non dire azzerare il tasso di distrazione.

Ovviamente in quanto piattaforma proprietaria Google essa è caratterizzata da uno stato di costante aggiornamento e dinamicità, in modo da offrire sempre soluzioni e tools in quanto più avanzati possibili.

Negli ultimi 4 mesi infatti, la casa di Mountain View ha prestato molta attenzione alla sua creatura, implementando varie features, come la possibilità di collegare il proprio device tramite connessione wireless all’auto, andando così ad eliminare l’obbligo di cavo, oltre all’aumentare il numero di modelli compatibili con la piattaforma.

Le prossime novità

A quanto pare Google non ha ancora esaurito gli assi nella mancia, infatti a breve stando alle ultime news, arriverà il supporto ufficiale a YouTube con l’abbandono conseguente a Google Play Music, una scelta presa secondo molti ascoltando il malcontento generale emerso riguardo all’app di casa Google.

L’integrazione di YouTube Music arriverà direttamente all’interno di Google Maps e così facendo l’utente potrà accedere alla propria musica direttamente dall’app di navigazione, evitando distrazioni eccessive.

Da ciò emerge come l’obbiettivo di Google sia essenzialmente quello di aumentare drasticamente il tasso di sicurezza della propria piattaforma, andando ad eliminare ogni possibile fonte di distrazione, una scelta quindi fatta per tutelare il guidatore, ma che va a limitare la possibilità di uso di app di terze parti come Spotify.

L’aggiornamento arriverà presto per tutti tramite OTA (On The Air), quando esso sarà disponibile lo saprete grazie ad una semplice notifica, potrete quindi procedere ad aggiornare.