Il colosso di Mountain View ha più volte dimostrato il suo interesse nei confronti dell’istruzione e formazione degli utenti. Nel 2018 Google ha dato inizio a dei corsi tramite i quali ha reso possibile ottenere la nota certificazione IT, di recente ha annunciato l’avvio di un progetto rivolto a piccoli e grandi editori proponendo loro un corso di formazione gratuita, adesso annuncia 100.000 borse di studio e tre nuovi corsi di formazione in grado di offrire un’ottima preparazione in ambiti sempre più in voga.

Google presenta tre nuovi corsi di formazione e finanzia 100.000 borse di studio!

Google ha quindi annunciato 100.000 borse di studio destinate a tutti gli interessati. Non sarà fondamentale aver ottenuto un diploma di laurea. Lo scopo del colosso è proprio quello di offrire la possibilità di investire su se stessi e, quindi, garantire una formazione gratuita che possa rivelarsi utile alla ricerca di un impiego lavorativo o a un avanzamento di posizione, al pari di un titolo di laurea.

I corsi proposti da Google avranno una durata che va dai 3 ai 6 mesi e saranno tenuti sulla nota piattaforma “Coursera”. Google ha dichiarato che i corsi disponibili riguarderanno pianificazione e progettazione esperienza utente e analisi dati. Seppur concentrati in un lasso di tempo minore, Google afferma che i corsi in questione offriranno la possibilità di acquisire competenze pari a quelle proposte da un corso di laurea quadriennale.

L’intento del colosso di Mountain View è quello di far sì che il titolo di laurea non influisca sulla condizione economica dell’individuo. Gli utenti interessati, dunque, dovranno semplicemente andare incontro alla spesa necessaria per effettuare l’iscrizione alla piattaforma Coursera.