Vodafone: arrivano le migliori offerte fino a 50GB con pochi euro

Le migliori offerte di Vodafone hanno lo scopo di consolidare la leadership del gestore, il quale in ambito mobile non è sicuramente alcun rivale. Sono ormai anni che il primo posto spetta di diritto a questa azienda, la quale ha fatto sentire la sua voce anche in Europa. Il tutto è stato possibile semplicemente mettendo in piedi quella che ad oggi risulta la rete 4G più estesa del continente.

Da qualche tempo però diversi gestori hanno lanciato campagne promozionali molto interessanti che hanno portato via a Vodafone tantissimi utenti. Uno di questi è Iliad, gestore che sta riuscendo in un avere propria impresa ma che Vodafone vuole stroncare. L’obiettivo è quello di lanciare promozioni invitanti che mettano gli utenti in condizione di ritornare a far parte del gestore più famoso di tutti. Proprio per questo ne sono state lanciate tre che hanno davvero tutto a propria disposizione.

Vodafone, ecco le migliori offerte del mese di luglio per entrare a far parte della famiglia colorata di rosso

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga