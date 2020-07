Vodafone batte TIM e Iliad in un colpo solo: due promo da 50GB

Vodafone è sicuramente il gestore da battere ogni giorno per tutte le altre realtà che si affannano a fare di meglio nel mondo della telefonia. Ultimamente qualcuno sarebbe stato in grado di tirare brutti colpi proprio al leader assoluto che anche in Europa è stato in grado di dire la sua. Vodafone infatti è il gestore con la rete 4G più estesa del continente, e questo avrebbe fatto sì che gli utenti aumentassero pian piano.

Adesso però ci sono alcune realtà che riescono tranquillamente a tenere testa a questo colosso. Una di queste è Iliad, che con le sue offerte è stata in grado di rubare molti clienti all’azienda anglosassone. L’obiettivo ora in casa Vodafone è quindi quello di recuperare gli ex utenti, i quali possono rientrare a far parte della famiglia con le migliori offerte in circolazione. Quest’anno davvero tutto, fino ad arrivare addirittura a 50 giga.

Vodafone, ecco le migliori offerte per effettuare un rientro: ci sono anche 50 giga

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga