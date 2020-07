A partire da domani 23 luglio 2020 l’operatore Vodafone Italia, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, lancerà l’offerta denominata Shake it FUN a soli 9.99 euro al mese.

L’offerta è dedicata a tutti gli utenti che non hanno ancora compiuto 25 anni che attivano una nuova SIM con o senza contestuale portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla promozione.

Vodafone a breve lancerà la Shake it FUN a 9.99 euro al mese

L’offerta Vodafone Shake It FUN prevede ogni mese minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile in caso di addebito su credito residuo. Il tutto a soli 9.99 euro al mese. Nel caso in cui il cliente decidesse di acquistare la variante Smart Pay che prevede invece l’addebito su metodo di pagamento automatico, avrebbe diritto a 40 GB di traffico internet allo stesso prezzo.

In più l’offerta include Vodafone Pass Chat, Vodafone Pass Music, Vodafone Pass Social e Vodafone Power Gaming senza costi aggiuntivi. Il nuovo potenziale cliente Under 25 che volesse acquistare l’offerta dovrà anche corrispondere al rivenditore il contributo di attivazione di 5 euro, che si somma al costo di una nuova SIM, il cui prezzo standard è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, salvo eventuali costi diversi applicati dal rivenditore.

I Giga illimitati sono disponibili, solo in presenza di traffico dati sulla propria SIM, per chattare, navigare sui social e ascoltare musica in streaming su una lista di app, costantemente aggiornata. Le applicazioni in questione sono ad esempio, WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TIDAL, Spotify, Apple Music, Deezer e molte altre. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.