HONOR: ufficiale il nuovo Router 3 Wi-Fi 6 Plus, in Italia dal 24 luglio

HONOR lancia ufficialmente il primo router Wi-Fi 6 Plus del brand, HONOR Router 3, il quale sarà disponibile su HiHonor a partire dal 24 luglio.

Dotato di un chipset Gigahome Wi-Fi 6, di una CPU dual-core da 1,2 GHz e di una serie di vantaggi del Wi-Fi 6, HONOR Router 3 raggiunge velocità ultraveloci e connessioni stabili garantendo un’esperienza di rete più veloce e fluida.HONOR Router 3 è disponibile a soli 79,90 euro in Italia, oltre che in Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Gli utenti che acquisteranno il nuovo HONOR Router 3 dal 24 luglio al 17 agosto, riceveranno gratuitamente HONOR Band 5 e un paio di cuffie HONOR Sport Bluetooth.

Design minimalista e connessione a banda larga

Dotato di quattro antenne che possono essere facilmente regolate e inserite nel router se necessario, il Router HONOR 3 misura solo 245 mm x 159,2 mm x 39,7 mm, il router è più piccolo dei modelli tradizionali e con un design simmetrico dal colore bianco, HONOR Router 3 si integra perfettamente nella casa dell’utente, indipendentemente dalla stanza in cui si trova. Grazie alla sua sottile luce LED rossa e verde, gli utenti possono vedere chiaramente lo stato della connessione con un semplice sguardo.

HONOR Router 3 è dotato di una porta WAN e tre porte LAN che supportano l’adattamento automatico della velocità tra 100Mbps e 1000Mbps. Con un solo clic sul pulsante “H” in cima al router configurato, gli utenti possono facilmente accoppiare fino a cinque dispositivi HONOR Router 3 insieme per attivare la rete mesh. In questo modo si amplia la copertura complessiva della rete Wi-Fi senza l’aggiunta di estensori di portata. Nella Mesh Network, tutti i dispositivi HONOR Router 3 collegati si legheranno tra loro senza fili, estendendo il segnale Wi-Fi ad un’area più ampia, riducendo al minimo le zone morte. Questo permette agli utenti di godere di una copertura di rete continua, indipendentemente dal luogo in cui si trovano nelle loro case. Gli utenti possono facilmente aggiungere e gestire i router tramite i loro smartphone.

Il router Wi-Fi 6 di miglior valore con l’esperienza ultraveloce di Wi-Fi 6 Plus

Rispetto al Wi-Fi 5, il Wi-Fi 6 consente una velocità di rete tre volte superiore, una capacità quattro volte superiore, una minore latenza e un consumo energetico inferiore del 30%. Sfruttando una serie di tecnologie esclusive di Wi-Fi 6, HONOR Router 3 offre agli utenti di tutto il mondo una connessione Wi-Fi 6 stabile e sicura.

Dotato della tecnologia OFDMA Multi-User Technology (accesso multiplo a divisione di frequenza ortogonale), HONOR Router 3 può comunicare con più dispositivi contemporaneamente (massimo 4 dispositivi su 2,4 GHz o massimo 16 dispositivi su 5 GHz).

(massimo 4 dispositivi su 2,4 GHz o massimo 16 dispositivi su 5 GHz). Grazie alla funzione Target Wake Time, gli utenti possono impostare i dispositivi collegati per “svegliarsi” ad orari prestabiliti per la ricezione e l’invio dei dati, rimanendo in modalità sleep per il resto del tempo. Ciò impedisce ai dispositivi di interferire tra loro e permette loro di rimanere in modalità sleep a risparmio di batteria fino a quando non si svegliano su richiesta. Rispetto ad altri router, HONOR Router 3 riduce il consumo energetico dei dispositivi collegati fino al 30%.

WPA3 è l’ultimo standard di sicurezza disponibile sui router Wi-Fi 6, che include un nuovo protocollo di handshake che consente agli utenti di utilizzare password facili da ricordare, proteggendo al contempo la loro rete dall’infiltrazione. Con la crittografia dei dati individualizzata, WPA3 protegge anche gli utenti dagli hotspot Wi-Fi pubblici vulnerabili e fornisce una connessione completamente criptata tra il dispositivo e il router, anche se la rete non è protetta da password.

Dotato di tutte le caratteristiche abilitate al Wi-Fi 6, HONOR Router 3 incorpora anche un esclusivo chipset Gigahome Wi-Fi 6 e una CPU dual-core da 1,2 GHz per raggiungere una larghezza di banda ultra-large a 1024-QAM e 160MHz, aumentando la velocità di rete a oltre 1 Gbps. Questo promette una

velocità di trasferimento veloce con una copertura migliore e più ampia per gli utenti di godere di velocità di download e upload super-veloci su tutti i loro dispositivi Wi-Fi 6. Con il supporto di HONOR Router 3, gli utenti possono scaricare film in HD in soli 10 secondi e godere del 60% di velocità di rete più veloce su altri dispositivi HONOR compatibili con Wi-Fi 5. Per gli appassionati di videogiochi, HONOR Router 3 è la scelta perfetta per ottenere un vantaggio competitivo grazie al chipset avanzato. Wi-Fi 6 supporta e fornisce una maggiore larghezza di banda a un numero maggiore di dispositivi, consentendo agli utenti di avere un’esperienza senza ritardi quando si collegano più dispositivi contemporaneamente.

L’innovativa tecnologia Dynamic Narrow Bandwidth di HONOR consente agli smartphone HONOR supportati da Wi-Fi 6 di inviare segnali fino a 6dB più forti al Router 3 di HONOR per ottenere velocità più elevate e una copertura Wi-Fi estesa. Anche in ambienti con un segnale Wi-Fi più debole o se gli utenti si collegano da qualche luogo lontano dal dispositivo, il Router 3 HONOR regola la larghezza di banda senza soluzione di continuità e migliora il segnale complessivo per garantire una migliore ricezione e connessioni stabili.

AI Life APP – Gestisci la tua casa Wi-Fi da qualsiasi luogo

Quando si tratta di gestione della rete, HONOR Router 3 è abbinato a un’applicazione AI Life App dedicata per consentire uno sportello unico per la gestione intelligente della rete. Supportando la gestione dei dispositivi, gli utenti possono gestire i dispositivi collegati come l’impostazione dei limiti di velocità, la programmazione del tempo di navigazione in internet, ecc. Per coloro che desiderano gestire l’utilizzo di Internet da parte dei propri figli, la funzione di controllo parentale consente ai genitori di impostare gli orari di utilizzo di Internet per bilanciare il tempo di navigazione dei propri figli. L’applicazione dispone anche di un’impostazione Smart Diagnostic che offre un rapido controllo dello stato di salute per aiutare gli utenti a identificare i problemi comuni come la potenza del segnale Wi-Fi, i firewall e la connessione a Internet, per aiutare gli utenti a tornare operativi.

Prezzo e disponibilità

Al prezzo di soli 79,90 euro, HONOR Router 3 è un router Wi-Fi 6 conveniente e ad alte prestazioni che offre velocità ultraveloci e una maggiore capacità di penetrazione delle pareti. Gli utenti che acquisteranno il nuovo HONOR Router 3 dal 24 luglio al 17 agosto riceveranno gratuitamente HONOR Band 5 e un paio di cuffie HONOR Sport Bluetooth.