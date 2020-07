Il Bonus Mobilità rientra nel contesto del Decreto Rilancio 2020 che concede, come ormai risaputo, il voucher da 500 Euro. La procedura seguirà due fasi. Al momento ci troviamo alla Fase 1 avviata lo scorso 4 Maggio 2020. Abbiamo tempo fino al 31 Dicembre di quest anno per ottenere lo sconto su bici elettriche e monopattini ma ci sono alcune cose da sapere prima di prendere una decisione. Ecco le ultime novità.

Bonus bici elettriche e monopattini: ecco alcune novità che devi conoscere

Il progetto si articola sulla base delle nuove disposizioni di Legge per l’uso dei veicoli non inquinanti su due ruote. La micro mobilità guadagna nuovi seguaci con l’attivazione del piano a fondo perduto da 220 milioni di euro. Questo offre l’opportunità di beneficiare degli sconti del 60% una tantum che per adesso valgono sia per acquisti online che in negozio italiano o estero.

Per beneficiare dei vantaggi non serve altro che una SPID (identità digitale gratuita) e la prova d’acquisto da fornire tramite scontrino parlante o fattura. Al momento della pubblicazione della nuova app del Ministero dei Trasporti basterà caricare la ricevuta nel proprio profilo ed otterremo un voucher.

In un momento successivo l’autorità stabilirà l’applicazione del 60% di sconto diretto al commerciante con il cliente che potrà pagare il 40% dell’importo direttamente in negozio. La differenza sta proprio in questo. Infatti per la Fase 2 gli acquisti saranno limitati ad esercenti selezionati e non si potrà procedere liberamente come avviene oggi. Proprio per questa ragione molti stanno acquistando proprio in questi giorni per evitare di dover acquistare entro un range limitato di prodotti.

La pubblicazione della piattaforma Android ed iOS non tarderà ad arrivare mentre il Governo fa sapere che per il piano mobilità eco sostenibile è disposto ad incrementare gli utili a fondo perduto fino alla cifra record di 1 miliardo di euro voluti allo scopo di rilanciare il settore dei trasporti.