Samsung annuncerà nuovi cinque dispositivi al suo prossimo evento Unpacked online il 5 agosto. Tae-moon Roh, presidente e capo del business delle comunicazioni mobili dell’azienda, ha condiviso la notizia in un post sul blog Samsung pubblicato lunedì.

“Al Galaxy Unpacked di questa estate, introdurremo cinque nuovi potenti dispositivi”, ha detto. Sulla base delle informazioni e delle perdite che abbiamo visto nelle ultime settimane, possiamo dedurre che Samsung annuncerà tre nuovi smartphone, il Galaxy Note 20, Note 20 Plus e Note 20 Ultra. Ci saranno inoltre un paio di cuffie wireless chiamate Galaxy Buds Live e un nuovo smartwatch.

Samsung, l’evento Unpacked è atteso per il 5 agosto

“Realizzeremo una tecnologia mobile più personale, intelligente, utile e sicura”, scrive Roh. Ciò indica smartphone con display pieghevoli e dispositivi con connettività 5G, secondo il dirigente. Possiamo anche aspettarci che l’azienda migliori il numero di partnership a cui abbiamo già assistito negli scorsi eventi Unpacked.

Nello specifico, Roh menziona la relazione in corso tra Samsung e Microsoft, suggerendo che le due società hanno pianificato molto. “Questa collaborazione continuerà ad espandersi solo attraverso la nostra partnership di gioco con Xbox”, ha affermato. Infine, Roh nota che la sua divisione di sviluppo prevede di essere più agile in futuro. “La pandemia ci ha messo a dura prova”, ha detto, “e ciò significa per noi trasformarci rapidamente per prenderci cura delle nostre comunità locali, partner e dipendenti.”

Ovviamente, ciò che ira interessa alla maggior parte delle persone è se la società avrà un entusiasmante lista di dispositivi da condividere al suo prossimo grande evento. Lo scopriremo presto dato che l’evento si terrà tra circa due settimane.