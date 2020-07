Gli smartphone Huawei della famiglia P40 stanno per ricevere un aggiornamento che introdurrà nuove modalità per la fotocamera. A dire il vero, il colosso cinese avrebbe già cominciato a distribuire l’update in Europa ed alcuni utenti lo avrebbero già ricevuto. La build è la numero 10.1.0.147, pesa poco più di 800 MB ed introduce nuove funzionalità per la fotocamera interna di HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro e HUAWEI P40 Pro+.

HUAWEI P40, l’ultimo aggiornamento introduce nuove modalità fotocamera

La prima modalità introdotta dall’aggiornamento è quella di Smart Eye Tracking. Con questa modalità, la fotocamera si concentra sull’occhio dell’utente e la messa a fuoco segue il suo movimento, in modo che gli occhi ed il viso siano sempre al centro della messa a fuoco.

Debutta la modalità Super Night Portrait 3.0, che migliora ed ottimizza i selfie scattati in notturna o comunque in condizioni di scarsa luce. Questa modalità riesce a catturare una maggiore quantità di dettagli e rende il tono della pelle più naturale. Grazie all’Intelligenza Artificiale, l’algoritmo della fotocamera di Huawei è in grado di elaborare separatamente il soggetto e lo sfondo, illuminando il primo e ottimizzando il secondo.

Infine, è stata introdotta una nuova modalità per la registrazione di video-selfie in condizioni di scarsa illuminazione, che rende la scena più chiara ed illumina il volto del soggetto inquadrato.

Oltre a queste nuove modalità per la fotocamera interna, l’aggiornamento ha introdotto anche le ultime patch di sicurezza. Fateci sapere se anche voi avete ricevuto l’update e se queste modalità sono state utili!