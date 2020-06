HUAWEI P40 Pro+, il fiore all’occhiello della nuova famiglia di smartphone lanciata nel mese di marzo, è adesso disponibile in Italia e può essere acquistato sull’e-commerce dell’azienda al prezzo di 1.399,90 euro.

HUAWEI P40 Pro+, caratteristiche e prezzi

Questo smartphone offre le più alte prestazioni in assoluto, soprattutto in ambito fotografico. HUAWEI P40 Pro+, infatti, è dotato di una penta-camera con sensore proprietario da 1/1,28 pollici, che lavora in sinergia con il filtro array RYYB e riesce in questo modo a catturare più luce e dettagli, realizzando immagini chiare e dettagliante anche di notte. Il tutto anche grazie al sensore principale della fotocamera, il primo al mondo a supportare il Full Pixel Octa PD AutoFocus.

Lo smartphone dispone poi di due teleobiettivi 3X e 10X per lo zoom ottico, in grado di raggiungere 100X di zoom digitale. Questi lavorano assieme al Triple OIS+AIS, così da offrire la migliore stabilizzazione dell’immagine. La Ultra-Wide Cine Camera da 40 MP realizza video mozzafiato, piene di luce e dettagli anche di notte. Supporta la ripresa HDR, la registrazione Ultra Slow-Motion 7680fps e gli effetti Bokeh in tempo reale. Presente la funzione di Directional Audio Zoom che permette agli utenti di zoomare su di un punto, amplificandone, allo stesso tempo, il suono.

Sulla parte frontale troviamo una doppia fotocamera con sensore principale da 32 MP ed una fotocamera di profondità a infrarossi. Anche su questo dispositivo sono presenti delle avanzate funzionalità AI, come AI Best Moment, che sceglie i fotogrammi migliori da un’immagine in movimento, AI Remove Passerby e AI Remove Reflection che rimuovono i soggetti indesiderati e i riflessi dall’inquadratura.

HUAWEI P40 Pro+ è dotato di uno schermo Quad-Curve Overflow, con bordi sottili e angoli arrotondati ed una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sotto la sua scocca si nasconde il processore Kirin 990 5G, che oltre a performance elevate garantisce anche una connessione super-veloce su Reti di quinta generazione, mentre il sistema di raffreddamento 4-in-1 SuperCool aiuta a gestire l’elaborazione ad alta capacità.

Lo smartphone è dotato di Huawei Mobile Services (privo di G-Apps e Google Play Store) e gode anche di una serie di app molto utili, oltre all’AppGallery, che è lo Store ufficiale Huawei dal quale scaricare le proprie app preferite. Phone Clone, per esempio, permette di trasferire in modo semplice e veloce tutte le app, i contatti, i dati, i file e le foto dal vecchio smartphone a quello nuovo; Find Apps Search Widget, invece, permetterà di trovare facilmente le proprie app ed altre informazioni.

HUAWEI P40 Pro+ è disponibile a partire da oggi su Huawei Store al prezzo di 1.399,90 euro, per poi arrivare successivamente anche nel Huawei Experience Store di Milano, su Amazon e presso i negozi delle principali insegne della distribuzione specializzata e degli operatori di telefonia. Chi acquisterà lo smartphone riceverà in regalo le HUAWEI FreeBuds 3i, il HUAWEI mini speaker, 50 GB di HUAWEI Cloud, sei mesi di HUAWEI Music e tre mesi di HUAWEI Video. Chi, entro il prossimo 24 giugno, acquisterà lo smartphone su Huawei Store, riceverà in omaggio anche HUAWEI SuperCharge.