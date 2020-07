Il colosso dell’e-commerce è diventato, ormai, una delle principali piattaforme dove effettuare acquisti profittando di sconti e promozioni molto vantaggiose. Per la giornata di oggi, molti prodotti dell’ecosistema Apple sono in offerta su Amazon. In questo articolo, dunque, proponiamo alcune delle migliori offerte da non perdere.

iPhone 11 ed Apple Watch Series 4 in super offerta su Amazon

In queste ore, è in offerta su Amazon iPhone 11 in diverse colorazioni. Le versioni in offerta sono quelle da 64 GB e 128 GB, disponibili rispettivamente al prezzo di 769 euro (anziché 839 euro), e 829 euro (anziché 889 euro). iPhone 11 è dotato di un sistema a doppia fotocamera ad alta risoluzione, con modalità notte, modalità ritratto e registrazione video 4K fino 60 fps. Lo smartphone è alimentato dall’ultimo chip Apple A13 Bionic ed è compatibile con la ricarica wireless.

E’ in offerta anche Apple Watch Series 4 in diverse varianti e con diversi cinturini. Questo smartwatch è dotato di GPS e connettività cellulare integrata, per visualizzare e rispondere a messaggi e chiamate telefoniche direttamente dall’orologio. Apple Watch Series 4 è in offerta al prezzo di 455,40 euro anziché 759 euro.

Tra gli altri prodotti in offerta, segnaliamo:

Ogni giorno, SuperAffari ti propone una serie di offerte imperdibili, per portarti a casa i migliori prodotti al miglior prezzo. Quale sarà il tuo prossimo acquisto? Entra nel nostro canale Telegram adesso, e scopri le migliori offerte del Web!