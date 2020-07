Per tutte le persone che in questo momento desiderano cambiare operatore e hanno pensato che Vodafone possa essere una buona opzione, ecco tutte le offerte che in questo momento sono disponibili. Il mondo della telefonia è estremamente competitivo e le aziende tendono a trovare sempre espedienti per convincere più utenti possibile a passare alla propria compagnia e a lasciare quella in cui si trovano.

Passa a Vodafone, ecco tutte le offerte presenti per il mese di Luglio

Per i clienti Iliad che desiderano passare a questo operatore, le offerte sono indubbiamente le più convenienti. La giovane compagnia francese, infatti, è talmente competitiva, che ha portato gli operatori più importanti a dover rivedere del tutto i propri piani tariffari. Ma le offerte sono valide anche per clienti di altri operatori.

Vodafone Special Unlimited 7. Questa offerta, ha un costo di attivazione di 12 euro e prevede il pagamento mensile di 7 euro. Nell’offerta sono inclusi i minuti illimitati verso tutti, SMS e ben 50 GB di Internet in 4G.

Vodafone Special 50 Digital Edition. Questa offerta è valida principalmente per gli operatori virtuali. Il prezzo è di 7 euro al mese e prevede 50 GB di Internet, SMS e minuti limitati. Unica eccezione Iliad e Kena Mobile, per cui il costo mensile previsto è di 9,90 euro al mese.

La nuova Vodafone Special 20+50 Giga prevede minuti verso tutti, 1000 SMS e 70 GB di traffico mobile a 9,99 euro al mese. Il costo d’attivazione SIM pari a 1 centesimo e il prezzo d’acquisto della nuova SIM.

La promo è attivabile per tutti coloro che provengono da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali. Vengono esclusi Kena Mobile, Very Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile. L’offerta è sottoscrivibile solo con addebito su conto corrente.

Vodafone Special Minuti 30 GB, prevede sempre minuti illimitati verso tutti e 30 GB con un costo pari a 6 euro al mese.

Special Minuti 20 e Special Minuti 10, sono attivabili tramite diverse modalità con un costo di attivazione a partire da 3 euro.

Special Minuti 20 GB è pensato per i clienti Tre ed è attivabile a 12 euro al mese, con il medesimo prezzo per il costo di attivazione.

Da TIM, Wind e CoopVoce l’offerta sale invece a 18,99 euro al mese. Il prezzo sale ulteriormente provenendo da qualsiasi operatore, ben 19 euro al mese.

Vodafone Special Minuti 10 Giga è pensata per chi sceglie di attivare un nuovo numero Vodafone, con 10 GB di traffico mobile minuti senza limiti verso tutti a 15 euro al mese con un costo di attivazione pari a 3 euro.

Special Minuti 7 GB ha il costo di 5 euro al mese, con minuti senza limiti e 7 GB di traffico internet mobile a solo 5 euro al mese, per coloro che non hanno nessuna promozione attiva e utilizzano poco il cellulare.

Molte altre sono, le offerte possibili in questo momento e molte di queste, sono disponibili a questo link.