Per Apple questo 2020 sembra essere un periodo di svolta, nonostante in tutto il mondo vari settori siano stati messi in ginocchio dalla pandemia. Secondo gli ultimi rumors di DigiTimes, pare che l’azienda americana starà per affrontare un periodo positivo grazie all’arrivo di un nuovo hardware che potrebbe attirare una grande fetta di pubblico. Quello di cui stiamo parlando sono l’arrivo di MacBook Air e MacBook Pro 13. I due MacBook, con schermo da 13 pollici, dovrebbero essere i primi prodotti ad avere il tanto atteso Apple Silicon, ossia il nuovo processore sviluppato in casa.

Apple: il Coronavirus non spaventa, si respira aria di positività. Le vendite potrebbero aumentare

Questi nuovi prodotti, secondo DigiTimes, potrebbero indurre molti utenti ad aggiornare il proprio dispositivo. Infatti, queste previsioni sarebbero basate sui feedback ricevuti dai produttori dei sistemi di retroilluminazione degli schermi usati sui prossimi MacBook, le quali parlano di un aumento di rilievo delle spedizioni dei portatili di Apple. Lo scorso anno ci sono state ben 15-16 milioni di spedizioni di Mac, mentre per il 2020, nonostante la crisi data dal Coronavirus, le spedizioni potrebbero arrivare a 16-17 milioni.

Quest’aria di positività arriva anche dai fornitori che realizzeranno la retroilluminazione dell’iPad da 10,8 pollici. Tuttavia, in questo caso non ci sono stime certe riguardo la quantità di vendita. L’SoC sarà più potente e il modello sarà al contempo più economico ed equipaggiato. Non è ancora chiaro al momento se questo iPad sarà basato su un A13 Bionic o se sarà di ottava generazione, quindi basato su A12 Bionic. Staremo a vedere.