Tim è senza ombra di dubbio uno dei gestori telefonici più gettonati in Italia e i consumatori interessati alla sua linea potrebbero approfittare delle nuove offerte lanciate in commercio. I vari operatori telefonici hanno a che fare con un gestore telefonico decisamente forte che, a quanto pare, ha già attirato l’attenzione di numerosi e probabili nuovi clienti. Ecco qualche esempio delle proposte telefoniche più gettonate.

Tim e le sue nuove offerte telefoniche dedicate ai nuovi clienti: ecco quali sono

L’offerta SuperGiga 40 è una delle tante che ha più riscosso successo sul mercato perché il gestore telefonico blu propone ai nuovi clienti i seguenti contenuti: per i primi tre mesi i consumatori possono godere di ben 40GB di traffico dati al costo di soli 9,99 Euro al mese, dopodiché i Giga scendono a 20 e il costo mensile rimane invariato.

Per i consumatori che hanno bisogno anche di minuti ed SMS, invece, possono approfittare della tariffa telefonica denominata Tim Advance 4.5G con la quale Tim propone i seguenti contenuti: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e 40GB di traffico dati per la navigazione in rete. Per coloro che hanno attiva una tariffa di rete fissa con TIM UNICA, i GB diventano illimitati. In questa promozione anche il Roaming UE è incluso. Il canone mensile è di 19,99 Euro senza alcun tipo di vincolo.

Per maggiori delucidazioni si consiglia di consultare le pagine apposite del gestore telefonico Tim dove è possibile trovare tutte le informazioni e dettagli.