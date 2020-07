Ormai nessuno prende in considerazione i vecchi telefoni. Beh, potrebbe non essere esattamente così. Il ruolo degli smartphone è centrale nelle nostre vite e ben lontano dalla logica dei vetusti cellulari. Eppure esiste un mercato di nicchia in cui antenne sporgenti, tastierini scricchiolanti e display da meno di 2 pollici rappresentano l’essenza della ricercatezza tecnologia.

Il vintage torna attuale per questa collezione esclusiva di telefoni il cui valore supera abbondantemente non solo il loro costo iniziale ma anche qualsiasi altra aspettativa. Potrebbero sembrare inutili ma non lo sono affatto. Ecco i modelli più ambiti.

Telefoni dal passato: tornano nel 2020 con un nuovo valore che pochi comprendono

Non abbiamo touchscreen, WhatsApp è solo un sogno e nessuna penta-camera con zoom ottico da 100X. Nonostante la loro semplicità sono però valutati un sacco di soldi dai collezionisti che su forum e siti di aste online si danno battaglia per averli tra le mani. Hanno segnato un’epoca.

Il Mobira Senator, ad esempio, è stato un concept mal riuscito di dispositivo portatile. Definire tale un ammasso di metallo e circuiti da oltre 3 Kg è davvero lontano dalla logica attuale dei dispositivi portable. Tutto questo si può trasformare in 1000 EURO. Tale è il valore minimo attribuito dai fan de mercato old-style.

Lo stesso si può dire per il capostipite dei telefoni mobili, ovvero sia l’anonimo Motorola DynaTac 8000x proposto in package bianco su una tiratura mondiale di appena 300.000 esemplari. Il PRIMO, VERO TELEFONO CELLULARE. Pesava “soltanto 1 Kg” ed era un autentico must-have nei primi anni ’80. Oggi continua a valere 1000 EURO purché tenuto in buone condizioni.

Più vicino ai giorni nostri il famoso iPhone 2G prodotto da Apple e venduto in tutto il mondo in milioni di esemplari. Perfetto per fare chiamate ed inviare SMS. Striminzito ma se lo hai tenuto nella sua scatola originale lontano da polvere e detriti può farti entrare in tasca un migliaio di euro in un solo colpo.

Tutto questo non ti basta? Alcuni hanno scoperto SIM Italiane che vengono pagate milioni di euro. Ti sembra impossibile? Fai un salto al link precedente e scopri il vero valore delle versioni segrete di tipo Top e Gold.