Il colosso di e-commerce Amazon solamente qualche giorno fa ha chiesto a tutti i propri dipendenti, tramite una e-mail, di eliminare l’applicazione del social network TikTok.

Solamente qualche ora fa ha cambiato idea, dichiarando che la mail in questione è stata inviata per errore. Ovviamente non è stato così ma il colosso di Seattle non ha dato indicazioni precise. Ecco i dettagli.

Amazon prima chiede di rimuovere TikTok dalle proprie applicazioni e poi cambia idea

Amazon ha inizialmente chiesto a tutti i suoi dipendenti di eliminare TikTok da tutti i loro dispositivi che hanno anche accesso alle email di Amazon, salvo poi tornare sui propri passi e spiegare di aver inviato la mail per errore. Ecco la prima mail del colosso per i propri dipendenti: “A causa di rischi per la sicurezza, l’app TikTok non è più consentita sui dispositivi che hanno accesso alle email Amazon.

Se hai installato TikTok sul tuo dispositivo devi rimuoverlo entro il 10 luglio per tornare a poter utilizzare le mail di Amazon. In questo momento utilizzare TikTok dal tuo portatile Amazon è consentito“. Solamente un paio di giorni dopo il dietrofront, la piattaforma dichiara che il messaggio è stato inviato per errore e che tutti i dipendenti non sono obbligati ad eliminare l’applicazione in questione, almeno per il momento.

Già, perché se da un lato è vero che Amazon non sta ufficialmente chiedendo di non usare TikTok, dall’altro lo è altrettanto il fatto che quella mail, poi inviata per errore, esiste ed è stata scritta. E segue la narrativa anti TikTok che in questi giorni il Governo USA sta portando avanti con forza. Ecco cosa ne pensa TikTok: “Amazon non ha comunicato con noi prima di inviare l’email, continuiamo a non comprendere le loro preoccupazioni e siamo disponibili a dialogare in modo da gestire ogni problematica che possono avere e consentire al loro team di continuare a partecipare alla nostra comunità“.