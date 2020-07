Navigare online è diventato oramai un gesto quotidiano: grazie alle diverse possibilità riservate agli utenti, infatti, avere una connessione internet non è così difficile soprattutto se si abita in grandi metropoli e nei centri delle città. È pur vero, però, che non tutti i cittadini godono degli stessi vantaggi quando si inizia a indagare e approfondire la questione relativa alla tipologia di connessione o ancora alle velocità offerte. Vi sono luoghi che ancora, purtroppo, non possono beneficiare di reti ritenute classiche come per esempio quelle ADSL è, da qualche anno a questa parte, fibra ottica; per tale tipologia di clientela, infatti, l’unica soluzione a proprio vantaggio è rappresentata da internet satellitare: ma come funziona, quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi?

Internet satellitare: una realtà e non solo opera di film hollywoodiani

Ottenere una connessione ad internet attraverso l’utilizzo e lo sfruttamento dei satelliti e oggi possibile grazie a diversi piani offerti da diversi operatori mobili. Vista la tipologia di rete è doveroso precisare che per l’allacciamento di questo genere di connessione è richiesto l’intervento di personale professionale ed istruito.

Per quanto, invece, concerne i vantaggi e gli svantaggi possiamo dire ai nostri lettori che senza ombra di dubbio questa linea consente di ottenere un accesso ad internet laddove ogni altro tipo di connessione non ci riesce: non può che essere un punto a favore. Per citare uno svantaggio, però, possiamo introdurre la latenza: se siete in cerca di una linea per giocare online ai vostri titoli preferiti, sicuramente internet satellitare non è la risposta più adatta.