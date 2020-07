La conferenza stampa EA Play Live, tenutasi tra la notte del 18 e il 19 giugno, è stata trasmessa in streaming a causa delle preoccupazioni riguardanti il COVID-19. All’evento c’è stata la possibilità di presentare molti titoli targati Electronic Arts e sicuramente tra questi quello che spicca è FIFA 21.

L’emergenza sanitaria ha messo in difficoltà parecchi settori nel mondo, infatti i fan più accaniti del videogioco avevano paura che ci potesse essere un eventuale slittamento dell’uscita del titolo. Un piccolo ritardo da segnalare infatti sembra esserci: di solito l’uscita del gioco avveniva a settembre, ma questa volta FIFA 21 uscirà il 9 ottobre 2020. Per tutti colo che acquisteranno la Champions Edition e La Ultimate Edition, potranno iniziare a giocare dal 6 ottobre. Invece, chi è abbonato ad EA Access, potrà incominciare l’esperienza videoludica il 1° ottobre.

FIFA 21: tutto quello che sappiamo oggi sul nuovo videogioco di EA Sports

Tra il periodo che va da novembre e Natale, Microsoft e Sony lanceranno ufficialmente le console di nuova generazione, rispettivamente Xbox One Series e PlayStation 5. Microsoft ha inoltre annunciato che coloro che acquisteranno il titolo avranno a disposizione Smart Delivery: con ciò si potrà scaricare in via del tutto gratuita l’aggiornamento alla console di nuova generazione, senza poi doverlo comprare nuovamente e potendo tenere i propri progressi.

EA Sports ha inoltre annunciato una nuova funzionalità, ossia Dual Entitlement. Alcuni dei giochi che sono in uscita i prossimi mesi avranno la possibilità di essere aggiornati gratuitamente da chi avrà modo di acquistare il gioco prima per PS4 e Xbox One, per poi passare successivamente alle nuove console.