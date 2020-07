Tesla potrà finalmente iniziare la costruzione del suo SUV Model Y per il mercato europeo in seguito alla messa in funzione della nuova Gigafactory in Germania, prevista per l’estate del 2021. A quanto pare ci sono delle novità realmente interessanti per quanto concerne il nuovo SUV elettrico in questa nuova struttura. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha parlato su Twitter della notizia che Volvo ha importato una Model Y per studiarne i segreti, e ci ha tenuto a comunicare che il modello sarà molto migliorato e sarà addirittura una “rivoluzione”.

Tesla: la nuova Model Y sarà “rivoluzionaria” secondo Elon Musk

La novità tecnica riguarda in particolar modo la costruzione del telaio. Con la Model Y, l’azienda aveva fatto dei passi in avanti molto importanti in questo senso, con una tecnica di fusione del tutto nuova che aveva permesso di passare dalla realizzazione di 70 parti a 1. Inoltre, una nuova tecnologia aveva permesso anche la semplificazione nella costruzione del SUV, diminuendo di conseguenza anche i costi. Questa però sarà solamente una delle innovazioni che ha in mente il CEO di Tesla.

Le nuove dichiarazioni di Elon Musk sembrano far intendere che la Model Y costruita sul territorio tedesco avrà l’opportunità di usare in misura maggiore questa nuova tecnica. Il miglioramento probabilmente arriverà anche nelle altre fabbriche del marchio Tesla, ma sembra palese che i SUV elettrici che vedranno la loro costruzione sul territorio europeo potrebbero avere qualche novità e sorpresa in più.