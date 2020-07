Tra le recenti applicazioni presenti sull’app store di Google, il Google play store,, ne abbiamo una di cui Google non si è ancora accorto ma che può essere molto pericolosa per alcuni telefoni. Nello specifico, i dispositivi di cui stiamo parlando, sono tutti facenti parte della Grande famiglia Xiaomi e Redmi. Sembra infatti, che questa app inviti i propri utenti a installarla, poiché darebbe accesso a moltissime libertà. Ma si tratta solamente di un’app pericolosa per tutti i telefoni sopracitati.

Ecco come funziona l’app da non tenere dispositivi Redmi e Xiaomi

Questa app, stando a ciò che dice, addirittura consentirebbe ai device Xiaomi (e come abbiamo già detto, anche a marchio Redmi e inoltre anche alla marca POCO), di avere accesso anticipato non a MIUI 12, bensì direttamente a MIUI 13! Per quanto i più attenti avrebbero già qualche dubbio, considerando che è ancora in corso la fase di sviluppo, test e distribuzione dell’interfaccia proprietaria del colosso cinese numero 12, qualcuno potrebbe esserci cascato. Infatti, considerando che qualche download c’è già, nonostante l’app si ancora in fase di sviluppo, è bene sapere che – con ogni probabilità – si tratta di un fake, potenzialmente pericoloso.

I soli screenshot di presentazione di questa strana applicazione dovrebbero fare da campanello di allarme. Ad esempio viene mostrato il link diretto al download di una build di MIUI 13 per Xiaomi Mi 9 SE che non esiste. E allora? Cosa viene scaricato? Con ogni probabilità, del codice pericoloso, forse un malware.Non è ancora chiaro come mai Google non si sia ancora resa conto che quell’applicazione non dovrebbe essere sul Play Store: se anche non fosse pericolosa, comunque sarebbe un fake. Infatti, promette qualcosa che – al momento – nemmeno Xiaomi può offrire, praticamente! Pur mancando le prov, vi sconsigliamo vivamente di scaricarla, dubitiamo sia un’app affidabile.