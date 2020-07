Si chiama Solar, ed è la nuova tecnologia realizzata da Garmin in grado di trasformare la luce solare in energia, così da estendere l’autonomia della batteria dei nuovi sportwatch che la implementano. Nello specifico, a godere di questa nuova tecnologia sono gli smartwatch della serie fēnix 6, Instinct e tacticx Delta, dotato di una lente speciale trasparente che permette al dispositivo di catturare la luce solare e trasformarla in energia.

Garmin lancia la nuova serie Solar, una tecnologia unica ed esclusiva

Nei nuovi Garmin Instinct Solar, la combinazione tra ricarica solare e la nuova modalità di Risparmio Energetico garantisce una durata della batteria davvero senza precedenti. In situazioni di utilizzo standard, questo smartwatch può offrire fino a 24 giorni di autonomia senza ricarica. Autonomia che raddoppia in caso di esposizione al sole.

I modelli Garmin Instinct Solar sono dotato di funzionalità Pulse Ox, per monitorare il livello di ossigenazione del sangue, e la funzione Body Battery, per rilevare il livello energetico del proprio corpo attraverso il monitoraggio del sonno, dell’intensità dell’allenamento e altro. Per gli amanti del surf, Garmin ha realizzato Instinct Solar – Surf Edition, grazie al quale i surfisti possono conoscere i dati delle maree e l’analisi automatica di onde, velocità e distanze percorse. I nuovi Instinct Solar e Instinct Solar – Surf Edition sono disponibili a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 399,99 Euro.

Per quanto riguarda i nuovi fēnix 6 – Pro Solar e fēnix 6S – Pro Solar, questi non solo implementano la nuova tecnologia Power Glass per un utilizzo prolungato, ma anche alcune funzionalità innovative come: il profilo surf, pensato per i surfisti, permette loro di tracciare la linea di ogni onda affrontata, il tempo dell’attività, la velocità massima raggiunta e l’onda più lunga cavalcata. Il profilo mountain bike, pensato per i bokers, che potranno tenere traccia di alcuni dati specifici come il GRIT ed il FLOW. E l’arrampicata indoor, pensata invece per i climber, in grado di monitorare il numero di “vie” effettuate, la distanza verticale percorsa, il tempo di salita, il grado di difficoltà di ogni percorso e molto altro. I nuovi Garmin fēnix 6 – Solar Edition sono disponibili a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 749,99 Euro.

Il modello tactix Delta – Solar Edition e la sua versione Ballistics sono progettati secondo lo standard militare MIL-STD-810 e utilizzano la ricarica solare per prolungare la batteria del dispositivo fino a 24 giorni. Tra le funzioni supportate, la modalità Stealth per disabilitare qualsiasi condivisione di segnale esterno, e la funzione Kill Switch, per eliminare in modo immediato tutti i dati utente tramite la semplice pressione di un pulsante.

Il Garmin tactix Delta – Solar Edition e Garmin tactix Delta – Solar Edition Ballistics sono disponibili a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 1.099,99 Euro.