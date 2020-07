Vodafone ha in serbo per gli utenti una promozione davvero speciale, in arrivo infatti una soluzione che prevede la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, senza comunque essere costretti a pagare cifre particolarmente elevate, rispettando però determinati prerequisiti.

L’offerta oggetto del nostro articolo è la Special 50 Digital Edition, nasce per essere richiesta dagli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, e tramite la quale vorranno anche richiedere la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere equivale a soli 10 euro, strettamente necessari per l’acquisto di una SIM ricaricabile del nuovo operatore telefonico. Superato questo step, il canone fisso da versare corrisponderà per l’esattezza a 7 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo, senza vincoli contrattuali o limitazioni di alcun tipo.

Passa a Vodafone: la promozione è davvero speciale

I fortunati utenti che vi potranno accedere avranno anche l’opportunità di fruire di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire poi con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

L’attivazione dell’offerta, che ricordiamo essere completamente in versione operator attack, è possibile esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale. La massima velocità di navigazione raggiungibile corrisponde esattamente a 600Mbps, un livello ideale, in quanto riteniamo praticamente impossibile anche solo pensare di raggiungerlo nelle condizioni perfette di connessione e con smartphone effettivamente abilitati. La promozione di Vodafone è attivabile sino a data da definirsi.