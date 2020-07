Iliad: incredibili le offerte ancora disponibili, c'è anche una novità

Con Iliad tutti gli utenti possono avere a che fare con una fitta rete di persone che ogni giorno utilizzano una delle promozioni lanciate dal gestore. L’obiettivo di quest’ultimo era quello di farsi vedere ben solido fin dal primo momento, e a quanto pare il tutto è andato via via migliorando. Secondo quanto riportato infatti Iliad è uno dei gestori più importanti del panorama mobile, visto che include nella sua rete oltre 5,6 milioni di utenti.

L’obiettivo infatti è stato rispettato, portando l’azienda a proiettarsi verso un futuro estremamente florido. Secondo quanto riportato infatti tutti potranno beneficiare delle due promozioni migliori ancora per diverso tempo. Queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale, con gli stessi prezzi e soprattutto con gli stessi contenuti. L’obiettivo è quello di contrastare la concorrenza con le migliori armi, le quali si dimostrano ancora molto efficaci.

Iliad, sul sito ufficiale sono ancora disponibili due promozioni ma c’è anche una novità epocale

Quando si parla di Iliad non si può fare a meno che tenere in considerazione le due promozioni che sono ancora disponibili sul sito ufficiale. Queste sono la Giga 50 e la Solo Voce, due grandissime soluzioni che gli utenti hanno sottoscritto in massa. Entrambi permettono di avere minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi utente, con alcune differenze. La prima è che la Giga 50 ha 50 giga in 4G per navigare sul web, mentre la Solo Voce non ha modo di navigare.

I prezzi ovviamente cambiano: la prima costa 7,99, mentre la seconda costa 4,99 € al mese. Tutti coloro che hanno un’offerta di Iliad con connessione dati potranno infine beneficiare di 4 giga in roaming.