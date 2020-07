Vodafone: due offerte da 50 giga per recuperare gli ex clienti

Fin dal primo momento in cui Vodafone è arrivata in Italia anni fa la leadership è stata consolidata senza troppi problemi. Col tempo sono arrivati poi tanti altri gestori che hanno con te sono uscito di miglior provider in assoluto all’azienda proveniente dal nord Europa. In questo momento però sembra che tutto sia in ordine: Vodafone include al suo interno il maggior numero di utenti in assoluto.

In giro per l’Europa si tratta infatti del gestore più famoso dal punto di vista della rete che è al contempo la più estesa di tutte. Da diversi mesi a questa parte però altre case telefoni che sarebbe riuscita nell’impresa di rubare utenti proprio al noto provider colorato di rosso. Tra queste figura Iliad che con le sue offerte a basso costo a portato via diversi clienti proprio a Vodafone che adesso è pronta a reagire. Sono stati infatti lanciate due offerte di altissimo livello destinate a clienti provenienti da gestori diversi.

Vodafone, ecco le migliori offerte per recuperare pubblico in pochissimo tempo

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2