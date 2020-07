In questa prima metà del 2020 abbiamo avuto modo di vedere arrivare in veste ufficiale sul mercato mobile numerosi smartphone appartenenti alla fascia media ma dotati del supporto alle reti di quinta generazione. E questa tendenza sembra che rimarrà a lungo dato che sono molte le aziende che stanno proponendo dispositivi del genere. Tra queste aziende ci sarà a breve LG dato che, secondo i rumors, ha in cantiere numerosi mid-range con il 5G, come ad esempio il prossimo LG Q92 5G.

LG pronta a conquistare la fascia media del mercato?

Il 2020 sembra essere l’anno dei medi di gamma, dato che sul mercato sono stati proposti numerosi dispositivi appartenenti a questa fascia di prezzo molto interessanti e dal prezzo molto competitivo. Come già accennato, anche LG tenterà di conquistare la fascia media del mercato proponendo una sua versione di smartphone mid-range con supporto alle reti di quinta generazione.

Circa un mese fa erano trapelate le prime voci riguardanti questi nuovi dispositivi dell’azienda sudcoreana, ma ora stanno arrivando alcune prime conferme. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso che uno di questi device arriverà sul mercato con il nome di LG Q92 5G. Quest’ultimo, stando a quanto è emerso online, sarà una versione per così dire lite del fratello maggiore LG Velvet. Da quanto è trapelato sembra poi che come storage interno di questo dispositivo ci saranno 128 GB e che le colorazioni disponibili saranno Green, Red, White e Black. Oltre a questo smartphone, comunque, ne verranno annunciati molti altri. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni e conferme.